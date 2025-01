Polizei, Rettungskräfte und Streudienste waren am Mittwochfrüh im Dauereinsatz. Auch die Notaufnahme in der Kreisklinik meldet: »Bei uns ist es voll.« Einige Patienten konnten nach der Behandlung wieder entlassen werden, aber es gab auch offene und Trümmerbrüche oder andere Verletzungen, die eine stationäre Aufnahme und so manches Mal eine Operation nötig machten.

Im Fall der Fälle sollte sofort die Notaufnahme aufgesucht werden. Foto: Jan Woitas/DPA Im Fall der Fälle sollte sofort die Notaufnahme aufgesucht werden. Foto: Jan Woitas/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.