Gasgeruch in Reutlingen löst Feuerwehr-Einsatz aus

REUTLINGEN. Vermeintlicher Gasgeruch hat am Samstagnachmittag in einem Industriegebäude in der Reutlinger Sankt-Peter-Straße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei geführt. Um 17.30 Uhr teilte ein 26-Jähriger über Notruf mit, dass er den Geruch von Gas wahrgenommen habe, woraufhin Rettungskräfte an die Örtlichkeit entsandt wurden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass bei Lackierarbeiten im Untergeschoss des Gebäudes Dämpfe in darüber liegende Lagerräume einer Firma aufstiegen, welche bei dem 26-Jährigen zu leichten gesundheitliche Beschwerden führten, weshalb er durch den Rettungsdienst vor Ort medizinischen versorgt wurde.

Nachdem die Lackierarbeiten vor Ort eingestellt wurden, waren keine weiteren Maßnahmen der Rettungskräfte mehr erforderlich. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort tätig. Während der Dauer des Einsatzes musste die Sankt-Peter-Straße bis gegen 19.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. (pol)