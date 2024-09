Gasaustritt an Tankstelle in Kirchentellinsfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Austretendes Gas an einer Tankstelle in der Kusterdinger Straße in Kirchentellinsfurt hat am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei geführt. Der Betrieb der Tankstelle wurde in der Folge eingestellt und das Areal großflächig abgesperrt.

Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, belüftete das Gelände und ließ den Druck des betroffenen Flüssiggasterminals ab. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit vier Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort. (pol)