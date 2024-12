Fußgänger wird in Kirchentellinsfurt von Auto angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein Fußgänger musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen 16.40 Uhr stieg der 49 Jahre alte Mann aus seinem zuvor abgestellten Pkw aus und querte im verkehrsberuhigten Bereich Dorfstraße / Am Plon die Fahrbahn. Dabei wurde er vom Mercedes einer 78-Jährigen erfasst, die den Mann offenbar zu spät erkannt hatte.

Der 49-Jährige wurde vom Fahrzeug abgewiesen und stürzte auf den Asphalt. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am Mercedes beträgt schätzungsweise 500 Euro. (pol)