Frau auf Gehweg in Pfullingen Geldbeutel geraubt - Zeugen gesucht

PFULLINGEN. Einer Frau ist am Mittwochabend in Pfullingen der Geldbeutel geraubt worden. Die 20-Jährige war gegen 20.40 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in der Römerstraße unterwegs. Auf Höhe der Schloss-Schule wurde sie von einem bislang unbekannten Mann von hinten angegangen. Der Unbekannte entriss ihr den in der Hand mitgeführten Geldbeutel und rannte in Richtung Reutlingen davon. Die Frau konnte ihre Geldbörse im Anschluss wenige Meter weiter ohne das sich zuvor darin befindliche Geld auffinden. Die 20-Jährige zog sich bei dem Überfall leichte Verletzungen zu. Der Räuber ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine dunkelblaue Jeans sowie schwarze Handschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (pol)