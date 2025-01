Frau verletzt sich leicht bei Auffahrunfall in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagabend bei Mössingen ereignet. Gegen 18.20 Uhr war eine 38 Jahre alte Frau mit einem VW auf der L 383 von Öschingen herkommend unterwegs und fuhr am Kreisverkehr zum Nordring wohl aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsenden VW eines 36-Jährigen auf. Das berichtet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Auto der Unfallverursacherin die Airbags aus. Die Frau erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den Pkw schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 8.000 Euro. Der Wagen der 38-Jährigen musste zudem abgeschleppt werden. (pol)