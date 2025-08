Frau verletzt Polizistin in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nachdem sie Polizeibeamte angegriffen und beleidigt hat, ist eine Frau am Montagabend in einer Fachklinik untergebracht worden. Die Beamten wurden gegen

19 Uhr zu häuslichen Streitigkeiten in die Dorfackerstraße gerufen. Die dort beteiligten Personen konnten zunächst beruhigt werden. Da sich eine 62-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und weiterhin verbal sehr aggressiv war, musste sie geschlossen und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei schlug und trat sie gegen die Einsatzkräfte, wodurch eine Beamtin leicht verletzt wurde. Auf dem Weg in eine Fachklinik, in der die Frau anschließend gebracht wurde, beleidigte sie die Polizeibeamten mehrfach. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt nun wegen verschiedener Straftaten. (pol)