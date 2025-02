Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter einen verschlossen in der Reutlinger Markwiesenstraße abgestellten Fiat Ducato in Weiß entwendet. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen RT-RG222 angebracht. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9394-0 um sachdienliche Hinweise. Von einem Zusammenhang zwischen dem Fahrzeugdiebstahl und dem Einbruch in ein nahegelegenes Fahrradgeschäft wird ausgegangen. (pol)