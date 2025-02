Einbrecher stehlen zahlreiche E-Bikes aus Reutlinger Fahrradgeschäft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Hochwertige Pedelecs haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen aus einem Firmengeschäft in der Reutlinger Ferdinand-Lassalle-Straße gestohlen. Gegen zwei Uhr verschafften sich die Kriminellen über ein Schaufenster gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten aus diesem zahlreiche Pedelecs im Wert von mehreren 10.000 Euro.

Zum Abtransport dürften mindestens zwei Fahrzeuge verwendet worden sein. Eine sofortige Fahndung der alarmierten Polizeikräfte verlief ergebnislos. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen am Einbruchsobjekt die Spurensicherung. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, auch schon im Vorfeld des Ereignisses, unter Telefon 07121/942-3333. (pol)