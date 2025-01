Feuer am Neujahrsmorgen in Dettingen: Neun Menschen gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Feuer in einem Schuppen hat am Neujahrsmorgen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften geführt. Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Schuppen, der an ein Wohnhaus angebaut ist, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus weitgehend verhindert. Ein Feuerwehrmann vor Ort sagte dem GEA: »Wir mussten die neun Bewohner aus den umliegenden Häusern in Sicherheit bringen. Eine Wohnung ist durch Rauch und Löschwasser vorerst nicht bewohnbar.« Augenscheinlich ist niemand verletzt worden. Schon kurz nach 8 Uhr war der Brand gelöscht und die Feuerwehrleute waren nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehren von Dettingen und Bad Urach waren mit 59 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Schadens laufen. (Stand 8:45 Uhr). (GEA)