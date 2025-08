Fahranfänger unterschätzt Trochtelfinger Kreisverkehr: 8.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Ein nicht mehr fahrbereites Auto und ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 19-Jähriger am Sonntagabend auf der K6736 zwischen Trochtelfingen und Steinhilben verursacht hat. Der Fahranfänger war kurz vor 23 Uhr mit seinem Seat Arona auf der Kreisstraße von Steinhilben herkommend unterwegs, als er nach dem Kreisverkehr den Verlauf einer Kurve falsch einschätzte und an den linken Fahrbahnrand geriet. Dort krachte der Wagen mit so großer Wucht gegen den Bordstein, dass der schwer beschädigte Seat in der Folge von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Verletzt wurde niemand. (pol)