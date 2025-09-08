Mit Polka für den Augstbergturm: Musikverein Steinhilben feiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-STEINHILBEN. »Steinhilber Land auf stolzen Bergeshöh’n, dort wo ich kann auf meine Heimat seh’n. Hoch auf der Schwabenalb liegt meiner Kindheit Land, in der Wälder schönem Grün – Kleinod aus Gottes Hand«. Dass zu Ehren Steinhilbens beliebtestem Aussichtspunkt, dem 1963 eingeweihten, 30 Meter hohen und auf der mit 849 Höhenmeter zweithöchsten Erhebung im Gebiet des Städtle stehenden Turm, 62 Jahre später einmal die beschwingte Polka mit dem Titel »Am Augstberg« erklingen würde, das hätten die Erbauer sich nicht zu träumen gewagt.

Aber am Wochenende hatten der Musikverein Steinhilben und sein Förderverein zum Augstbergfest unterhalb ihres Wahrzeichens eingeladen und nicht nur bestes Spätsommerwetter zog die Besucher magisch an, sondern auch gleich zwei im Vorfeld angekündigte Premieren. So war etwa das Highlight der 62. Auflage die Uraufführung der von Mathias Gronert, Bassist der Schwarzwälder Musikanten, Komponist, Arrangeur und Inhaber des EGOTON-Musikverlags, geschaffene Polka »Am Augstberg«.

Von Ehrenmitgliedern gespendet

Dafür hatten die Verantwortlichen im Vorfeld extra Bilder des Ortes, der Region und natürlich ihres Wahrzeichens sowie Texte vorhandener Heimatlieder an Gronert geschickt. Wie bereits 2007, als zum 125-Jahr-Vereinsjubiläum eine neue Fahne von Ehrenmitgliedern gespendet wurde, übernahmen diese nun die Kosten für die Auftragskomposition.

Vorsitzender Michael Knupfer vom Vorstandstrio, zu dem auch noch Armin Zeiler und Florian Gutbrod gehören, konnte die Uraufführung des eigenen Musikstückes kaum erwarten. »I bin wahnsinnig aufgregt, total gspannt ond frei mi wia d’Sau, was der Mathias aus unsere Infos gmacht hat und dass er heute mit seinen Musikanten des au gleich noch selber spielt. Des isch was ganz Bsonderes«, sagte der Vereinschef und strahlte übers ganze Gesicht.

Seine Freude wurde noch größer, als er nach der gelungenen Erstaufführung auch noch die Partitur aus den Händen des Komponisten überreicht bekam. »Des isch a Mega-Gschenk an den Verein«, dankte Knupfer den Ehrenmitgliedern.

Zum anderen startete das Fest am Freitagabend erstmals mit einem vom Musikverein Niederhof musikalisch garnierten Handwerkervesper. »Es sind zwar nicht ganz so viele Firmen oder Handwerker gekommen wie erhofft«, bedauerte Knupfer. Aber das sei für einen Freitagabend vielleicht auch nicht wirklich verwunderlich, weil zahlreiche der Arbeiter oder Angestellten von außerhalb kämen und deswegen zum Feierabend lieber nach Hause führen. »Dafür sind aber viele Familien mit Kindern gekommen«, freute sich der Vereinschef.

Vier Schläge reichen

Katja Fischer absolvierte den obligatorischen Fassanstich gekonnt mit vier Schlägen. »Diesmal hat’s geklappt«, sagte Trochtelfingens Bürgermeisterin mit einem Schmunzeln in Erinnerung an das vergangene Jahr, als ihr ein widerspenstiger Zapfhahn etliche Schläge mehr abgefordert hatte.

Am Samstag folgte die »Deep Forest Party« mit »DJ FiBi«, der mit seinem Sound für Riesenstimmung sorgte. Der gestrige Tag begann traditionell mit einem Zeltgottesdienst, bevor Unterhaltung durch die Stadtkapelle Hayingen, die Degerschlachter Blasmusik und des Musikvereins Inneringen folgte. Den Festausklang gestaltete die Seniorenkapelle des Musikvereins Steinhilben. Dreizehn Stände bildeten einen kleinen Landmarkt, bei dem regionale Erzeugnisse angeboten wurden.

80 Helfer im Dauereinsatz

Seit Aufbau des großen Zelts waren gut achtzig Helfer im Dauereinsatz. »Die machen mehrere Schichten, damit die Festtage auch wirklich abgedeckt sind«, sprachen die Vorsitzenden ihren Dank aus. Köstliche Leckereien wurden den Gästen am Wochenende wieder mal serviert. Denn egal ob Schnitzel oder Salate aus Kraut, Linsen, Karotten oder Kartoffeln und anderen Sorten, oder ein ausgiebiges Vesperbrettle mit vielen kleinen Appetithappen, alles war selbst zubereitet. »Unser Küchenteam wäscht, putzt, schnippelt, schneidet oder paniert dafür viele Stunden lang«, sagte Gutbrod Danke.

Auch die gemütliche Weinlaube lud wieder zum Verweilen ein. Frisch aus dem Steinhilber Backhaus konnten zudem vom Förderverein braun gebackene Holzofenbrote namens Musikantenlaib, Dirigentendinkel oder Augstbergsonne erworben werden. Für einen Augenschmaus sorgten die »Happy Socks« sowie die »Rubix Crew« vom Tanzsportclub TSC Trochtelfingen. (GEA)

www.mv-steinhilben.de