Nach Feuer in Tiefgarage in Trochtelfingen - es war Brandstiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Zu einem Tiefgaragenbrand mussten am Montagnachmittag die Rettungskräfte in die Untere Gasse nach Trochtelfingen ausrücken. Kurz nach 17.15 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei erste Notrufe ein, dass es in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses brennen soll. Ersten Erkenntnissen nach wurde in einem Müllraum ein Stapel Zeitungen angezündet. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf die danebenstehenden Mülltonnen sowie an der Decke verlaufende Leitungen über.

Anwohner und Feuerwehr bekämpften die Flammen

Dank dem raschen Entdecken des Brandes durch die Anwohner und dem raschen Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei konnte einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen am Brandort ermitteln und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. (pol)