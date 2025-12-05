Trochtelfingen bringt historischen Kalender mit 13 Motiven raus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Der neue historische Trochtelfinger Kalender für das Jahr 2026 ist fertig. Der großformatige Kalender gibt wieder Einblicke in vergangene Zeiten der Stadt und ihrer Menschen. Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins haben zusammen mit Bürgermeisterin Katja Fischer viele Stunden damit zugebracht, historische Fotografien zu sichten und am Ende 13 Motive auszuwählen. Sie lassen vergangene Ereignisse und Begegnungen lebendig werden und zeigen in Vergessenheit geratene Stadtansichten.

Die Bilder stammen aus dem reichhaltigen Fundus des Heimat- und Geschichtsvereins, der noch stetig wächst. Immer wieder kommen neue historische Fotos hinzu, schildert Vereinsschriftführer Günther Heunoske, beispielsweise wenn ein altes Haus verkauft wird und dort Zeitungen oder Fotos aus vergangenen Tagen gefunden und dem Verein übergeben werden.

»Die Motiv- und Fotoauswahl ist nicht einfach«, sagt Heunoske. So groß der Vorrat an Bildern auch sein mag: »Es müssen unheimlich viele Bilder angeschaut werden, weil die Qualität früher eben eine andere war oder die abgebildeten Personen nicht lachen oder nur von hinten zu sehen sind«, schränkt er ein. Andererseits hängen an einzelnen Motiven für viele Trochtelfinger Erinnerungen, die mit dem Betrachten der Fotografien wieder aufgefrischt werden. Das Deckblatt des Kalenders zeigt eine historische Trochtelfinger Postkarte.

Der Kalender kostet 15 Euro und kann im Museum und bei der Schreibkultur am Schloss gekauft werden. (jr)