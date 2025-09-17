Alb-Gold-Trophy in Trochtelfingen startet am Samstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Staubige Wege, schweißtreibende Anstiege und jubelnde Zuschauer: Am Samstag, 20. September, steht Trochtelfingen wieder ganz im Zeichen der Alb-Gold-Trophy. Bereits zum 29. Mal wird das traditionsreiche Jedermann-Rennen auf der Schwäbischen Alb ausgetragen – und lockt Mountainbiker, Gravel-Fans und Familien gleichermaßen.

Die Trophy ist weit mehr als ein Radrennen. Sie verbindet sportliche Herausforderung mit der Schönheit der Alb-Landschaft und einer besonderen Stimmung. Auf abwechslungsreichen Wald- und Wiesenwegen geht es vorbei an Aussichtspunkten – und über den legendären Dachenstein bei Meidelstetten. An diesem Steilstück müssen selbst geübte Fahrerinnen und Fahrer häufig absteigen und schieben. »Das gehört einfach dazu – der Dachenstein ist ›die‹ Challenge und macht die Trophy unverwechselbar«, schwärmt Organisationsleiter Matthias Klumpp vom Titelsponsor Alb-Gold.

Getragen wird die Veranstaltung von drei Vereinen: Von Beginn an engagieren sich die Radsportler der TSG Münsingen und der TSV Mägerkingen, 2014 kam der SSV Meidelstetten hinzu. Mit zahlreichen Ehrenamtlichen sorgen sie für einen reibungslosen Ablauf. »Ohne diese Zusammenarbeit wäre eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht möglich. Es ist schön zu sehen, wie hier Vereinstradition und Gemeinschaft gelebt werden«, betont Klumpp.

Start und Ziel liegen direkt am Alb-Gold-Kundenzentrum in Trochtelfingen: Besucherinnen und Besucher erleben Renn-Atmosphäre hautnah. Wer nicht selbst in die Pedale tritt, kann sich im Landmarkt, im Naturgarten oder im Restaurant eine Auszeit gönnen. Ein Highlight ist das Rennen der Paravan Powerflitzer um 14.15 Uhr. Hier zeigen Kinder bis sieben Jahre mit Laufrädern oder Kinderrädern, wie viel Energie in ihnen steckt. Spontane Anmeldungen sind willkommen, einfach vorbeikommen und mitmachen.

Wegen des Rennens kommt es am 20. September im Bereich rund um Meidelstetten zu Straßensperrungen und Umleitungen. Die Zufahrt zum Alb-Gold-Kundenzentrum ist bis etwa 15 Uhr ausschließlich von Trochtelfingen aus möglich, die Zufahrt über die B 313 wird bereits ab 7.30 Uhr gesperrt. Der Veranstalter Alb-Gold und die beteiligten Vereine laden dazu ein, die Sportlerinnen und Sportler entlang der Strecke oder im Zielbereich anzufeuern – und einen abwechslungsreichen Tag in Trochtelfingen mitzuerleben. Weitere Informationen und Anmeldung online. (eg)

www.trophy.alb-gold.de