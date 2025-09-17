Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Nordic-Walking-Quiz: Hochwertige Stöcke zu gewinnen

Zwölf Fragen über Nordic Walking und den Stöckles-Cup in Trochtelfingen müssen im Quiz der Woche beantwortet werden, damit es die Chance auf einen von zehn attraktiven Preisen gibt. Diesmal gibt es hochwertige Stöcke. Alb-Gold-Nudelpakete, Ratgeber und Startplätze für den Stöckles-Cup zu gewinnen.

Es geht wieder auf die Nordic-Walking-Strecken beim Stöckles-Cup in Trochtelfingen. Foto: BeLa Sportfoto/GEA-Repro
Es geht wieder auf die Nordic-Walking-Strecken beim Stöckles-Cup in Trochtelfingen.
Foto: BeLa Sportfoto/GEA-Repro

TROCHTELFINGEN. Der Stöckles-Cup in Trochtelfingen feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Am 12. Oktober steigt eines der größten (Nordic)-Walking Events in Deutschland wieder. Wie gut kennen Sie sich mit dem Event und der Sportart aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen dieser Preise: Verstellbare Leki NW-Stöcke (Wert 120 Euro) von Tommi’s Sportshop Trochtelfingen, zwei Nudel-Pakete von Alb-Gold (Wert je 20 Euro), dreimal »Das Handbuch der Familiengesundheit: Das Nachschlagewerk für mehr digitale Gesundheitskompetenz« der AOK Neckar-Alb (Wert je 15 Euro) sowie vier Startplätze für den Stöckles-Cup (Wert je 15 Euro). Viel Erfolg!

Trochtelfingen