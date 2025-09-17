Nordic-Walking-Quiz: Hochwertige Stöcke zu gewinnen

TROCHTELFINGEN. Der Stöckles-Cup in Trochtelfingen feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Am 12. Oktober steigt eines der größten (Nordic)-Walking Events in Deutschland wieder. Wie gut kennen Sie sich mit dem Event und der Sportart aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen dieser Preise: Verstellbare Leki NW-Stöcke (Wert 120 Euro) von Tommi’s Sportshop Trochtelfingen, zwei Nudel-Pakete von Alb-Gold (Wert je 20 Euro), dreimal »Das Handbuch der Familiengesundheit: Das Nachschlagewerk für mehr digitale Gesundheitskompetenz« der AOK Neckar-Alb (Wert je 15 Euro) sowie vier Startplätze für den Stöckles-Cup (Wert je 15 Euro). Viel Erfolg!