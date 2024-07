Fünf Menschen in Oferdingen von der Feuerwehr aus dem Neckar gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntag ging um 16:29 Uhr bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Reutlingen der Notruf zu einer Notlage auf dem Neckar im Bereich Klärwerk Nord in Reutlingen-Oferdingen ein. Mehrere Personen waren im Wasser, konnten sich nur noch in Ufernähe in einem Bereich starker Strömung an Ästen festhalten und hatten um Hilfe gerufen.

Der Wasserrettungszug der Feuerwehr Reutlingen, ebenso die Abteilungen Freiwillige Feuerwehr Oferdingen und Mittelstadt und gemäß des Einsatzplans Wasserrettung das DLRG und die Feuerwehrtaucher aus der Nachbarstadt Tübingen wurden unverzüglich zur Einsatzstelle entsandt. Ebenso Notarzt und Rettungswagen des Rettungsdienstes in Reutlingen.

An der Einsatzstelle wurden fünf Personen in einer Notlage im Neckar vorgefunden, berichtet die Feuerwehr. Sie konnten aus eigener Kraft das Ufer nicht erreichen. Von der Feuerwehr Reutlingen wurden Strömungsretter und ein Boot eingesetzt, um die Personen zu retten. Die Personen wurden von der Feuerwehr erstversorgt und medizinisch betreut und nach Eintreffen des Rettungsdienstes an diesen übergeben.

Zum Einsatz kamen von der Feuerwehr Reutlingen der Wasserrettungszug, die Berufsfeuerwehr und die Abteilungen Freiwillige Feuerwehr Oferdingen und Freiwillige Feuerwehr Mittelstadt mit neun Fahrzeugen und drei Booten und 58 Einsatzkräften. (fw)