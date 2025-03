Seniorin in Oferdingen wird schwer verletzt: Gas mit Bremse verwechselt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFERDINGEN. Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro und eine schwerverletzte Fahrzeugführerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen in Oferdingen. Nach ersten Feststellungen fuhr eine 87-jährige Opelfahrerin gegen 11 Uhr rückwärts aus einem Grundstück in der Pliezhäuser Straße aus und verwechselte dabei die Pedale von Gas und Bremse. Der Opel kollidierte mit zwei auf dem gegenüberliegenden Grundstück geparkten Pkw der Marke Peugeot. Die Unfallverursacherin wurde schwerverletzt in ein Klinikum verbracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (pol)