Oferdinger Ortsdurchfahrt weiter gesperrt

REUTLINGEN-OFERDINGEN. Seit mehr als einem Jahr ist die Oferdinger Ortsdurchfahrt eine Großbaustelle, abschnittsweise wurde dafür auch die Straße gesperrt. Eigentlich hätte der Verkehr ab Ende des Jahres wieder rollen sollen. Doch so schnell wird das nun doch nicht Realität: »Der Straßenbau kann erst im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden«, teilt Markus Piechotta, Pressesprecher der Stadtentwässerung Reutlingen (SER), auf Anfrage des GEA mit. »Bis dahin bleibt die momentane Straßensperrung und die dazugehörige Umleitungsstrecke bestehen.«

Die Gründe dafür seien vielfältig, erklärt die SER. Zum einen hätten schlechte Witterungsbedingungen den Bauablauf in den letzten Wochen erheblich beeinträchtigt. Zudem gab es eine Auftragserweiterung im Rahmen des Austauschs von Versorgungsleitungen. Diese führten zu zusätzlichen Arbeiten und einer längeren Bearbeitungszeit. Drittens kam es in der Schlussphase des Projekts zu einem unvorhergesehenen Rohrbruch einer Wasserleitung, die ausgetauscht werden musste, was ebenfalls zu Verzögerungen geführt hat.

Geplante Eröffnung: Im Frühjahr - je nach Witterung

Wann genau der letzte Bauabschnitt in Angriff genommen werden kann, lässt sich derzeit nicht sagen, das hänge ebenfalls von den Witterungsverhältnissen ab, sagt Piechotta. Die Oferdinger Bürger und die Anwohner reagieren zum großen Teil verständnisvoll, berichtet Bezirksbürgermeisterin Ute Stähle, auch wenn sich viele natürlich gewünscht hätten, dass die Eröffnung wie geplant vonstattengeht.

Bis im Sommer sah es noch so aus, als ob man den anvisierten Zeitplan einhalten könnte. Projektleiter Timo Eyb sagte bei einer Baustellenbegehung im August: »Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan, wir haben eine schlagfähige Truppe.« Die wird nun etwas länger in der Oferdinger Ortsmitte verweilen und wenn im Frühjahr der erste Bauabschnitt abgeschlossen ist, geht es zügig mit dem zweiten weiter - bei dem wird das Gewerbegebiet »Im Besterwasen« im Zuge der Entwässerungs- und Straßenbaumaßnahmen erschlossen. (GEA)