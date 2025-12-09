63-Jähriger bricht in Oferdingen bei Dacharbeiten ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFERDINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall

am Dienstagmittag in der Oferdinger Hermann-Köhl-Straße erlitten. Der 63-Jährige war gegen zwölf Uhr zusammen mit Kollegen mit Dacharbeiten beschäftigt. Als der Mann auf ein älteres Holzteil am Rande des Daches trat, gab dieses nach und der 63-Jährige stürzte etwa zwei Meter tief in das oberste Stockwerk. Der Verunglückte musste mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet und im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls übernommen. (pol)