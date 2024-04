Aktuell Gewässer

DLRG warnt nach Rettung eines Mannes: Echaz kann gefährlich werden

Die Echaz in Reutlingen sieht harmlos aus, kann aber gefährlich sein. Das musste am Wochenende ein Disco-Gänger erfahren, der in den Fluss gestürzt war. Wie die DLRG und Feuerwehr den Mann retteten und was die Echaz so tückisch macht.