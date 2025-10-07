Erneut Einbruch in Reutlinger Metzgerstraße: War es derselbe Täter?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Laufe des Montags ist der Polizei ein weiterer Einbruch in der Reutlinger Metzgerstraße gemeldet worden. In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, war ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür ins Innere eines Sanitätshauses eingedrungen. Ersten Erkenntnissen nach ließ der Unbekannte eine Mappe mit einem geringen Geldbetrag mitgehen. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in ein Friseurgeschäft in derselben Straße und im selben Zeitraum besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (pol)