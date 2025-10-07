Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Polizeimeldung

Einbrecher steigt in Friseurgeschäft in Reutlinger Metzgerstraße ein

REUTLINGEN. Vermutlich auf Bargeld hatten es ein Unbekannter abgesehen, der am Wochenende in ein Friseurgeschäft in der Reutlinger Metzgerstraße eingebrochen ist. Zwischen Samstag, 18.20 Uhr, und Montag, 9.50 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Salon. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit dem Inhalt der Trinkgeldkasse begnügen, die er aufbrach und ausplünderte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)

