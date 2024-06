Einbruch in Dettinger Verwaltungsgebäude

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. In ein Dettinger Verwaltungsgebäude in der Straße Schwalbenstadt ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7.40 Uhr, eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, schlug der noch unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und durchsuchte anschließend mehrere Büroräume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand plünderte er eine Kaffeekasse und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)