Einbruch bei KBF in Mössingen: Tresor aus Verankerung gerissen und gestohlen

MÖSSINGEN. In den Gebäudekomplex der gemeinnützigen KBF GmbH in der Straße In Rosenbenz in Mössingen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Ein oder mehrere Täter verschafften sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu den Räumen der im Gebäude befindlichen Schule, wo anschließend mehrere Türen aufgebrochen und das Mobiliar durchsucht wurde. Dabei wurde auch ein Wandtresor aus der Verankerung gerissen und samt Inhalt gestohlen.

Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des etwa 50 mal 50 Zentimeter messenden Tresors ein Fahrzeug zum Einsatz kam. Auch das Verwaltungsgebäude und eine im selben Gebäude untergebrachte Werkstatt suchten die Täter heim. Teilweise wurden dort auch Schränke aufgebrochen und nach ersten Erkenntnissen erfolglos nach Stehlenswertem durchsucht. Der insgesamt angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Der Polizeiposten Mössingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, entsprechende Geräusche gehört oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07473/9521-0 bei der Polizei zu melden. (pol)