Einbrecher schlägt Scheibe ein und steigt in Tübinger Musikgeschäft ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Musikgeschäft in der Hechinger Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Einbrecher laut Polizei gegen 1.15 Uhr auf noch unbekannte Weise auf einen Dachvorsprung des Gebäudes. Dort beschädigte er ein Fester des im ersten Obergeschoss befindlichen Ladens und gelangte darüber ins Innere.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Täter darin eine Kasse auf und flüchtete mit deren Inhalt. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurden das Dach und das Gebäude selbst in der Folge durchsucht. Dabei konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Zum Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine abschließenden Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen, in die auch Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei involviert sind. (pol)