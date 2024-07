Einbrecher im Wannweiler Edeka-Markt - Einsatz von Polizei-Heli erfolglos

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. In einen Einkaufsmarkt in der Straße Alte Spinnerei ist am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Gegen 3 Uhr brachen laut Polizei zwei Unbekannte die Eingangstüre des Ladens auf und entwendeten aus dem Inneren nach derzeitigem Kenntnisstand Tabakwaren und Alkohol im Wert von mehreren tausend Euro.

Anschließend flüchteten sie in einem unbekannten Fahrzeug. Ein Anwohner, der die flüchtenden Einbrecher bemerkt hatte, alarmierte die Einsatzkräfte. Eine Durchsuchung des Einkaufsmarkts sowie eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen ohne Erfolg. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)