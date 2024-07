Einbrecher in Nehren auf frischer Tat ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Ein Einbrecher ist am Mittwochmittag in Nehren auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 13.15 Uhr stießen die Bewohner eines Gebäudes in der Reutlinger Straße in ihrem Wohnzimmer auf den Täter, der zuvor nach derzeitigem Kenntnisstand auf den mehrere Meter hohen Balkon geklettert war. Das berichtet die Polizei.

Nach dem Kontakt mit den Bewohnern flüchtete der Unbekannte zurück ins Freie und weiter mit einem Tretroller in Richtung Bahnhof. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)