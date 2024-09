Einbrecher im Mössinger Rathaus und im Tafelladen nebenan

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In das Mössinger Rathaus und den danebenliegenden Tafelladen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Abend und sieben Uhr morgens gelangten ein oder mehrere Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere des Gebäudes in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Anschließend hebelten die Einbrecher im Rathaus weitere abgeschlossene Türen und Schränke auf. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten sie zudem in die Räumlichkeiten des Stadtarchives. Dort wurde weiteres Mobiliar aufgebrochen und durchwühlt.

Anschließend begaben sich die Täter zum danebenliegenden Tafelladen, brachen dort ebenfalls die Eingangstür auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen in einem Büro. Ersten Erkenntnissen nach mussten die Unbekannten ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Er dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Mössingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)