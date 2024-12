Einbrecher durchwühlt Schränke und Schubladen in Tübinger Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In ein Wohnhaus in der Spemannstraße in Tübingen ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 18.10 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude in dem er in der Folge in den Zimmern die Schränke und Schubladen durchsuchte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)