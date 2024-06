Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Montag in das Gebäude des Dettinger Freibads eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Täter zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr nach dem Aufhebeln mehrerer Türen Zutritt in verschiedene Innenräume und den Kiosk, wo er jeweils das Mobiliar durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch festgestellt werden. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)