Einbrecher dringen in Reutlinger Wohnhaus ein

REUTLINGEN. In ein Wohnhaus im Reutlinger Stadtteil Burgholz ist am Dienstag eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten in der Zeit von 17.45 Uhr bis 21 Uhr bislang unbekannte Täter in das Gebäude in der Peter-Cornelius-Straße. Im Anschluss durchwühlten sie das Mobiliar auf der Suche nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)