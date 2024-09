Ein Verletzter und 18.000 Euro Schaden bei Unfall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Leichtverletzter und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen, kurz nach sieben Uhr, in der Noyon-Allee in Metzingen ereignet hat. Dort war eine 39-jährige Audifahrerin in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Heerstraße achtete sie nicht auf den Vorrang des Gegenverkehrs, weshalb es zu einer heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda eines 31-Jährigen kam.

Nach derzeitigem Stand wurde dieser bei dem Unfall leicht verletzt. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Während der Skoda von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste, konnte der Audi bis zur späteren Versorgung durch die unverletzt gebliebene Unfallverursacherin auf einen angrenzenden Parkplatz geschoben werden. Bei einem Folgeunfall, bei dem ein Pkw-Lenker an der Unfallstelle mit ungenügendem Abstand an einem anderen Wagen vorbeifahren wollte und diesen streifte, entstand geringer Sachschaden. (pol)