Drei Männer verletzten sich in Dettingen durch Stichflamme

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

DETTINGEN. Mit teils schweren Verbrennungen mussten drei Männer am Mittwochabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Männer im Alter von 48, 49 und 54 Jahren hatten sich gegen 21.30 Uhr im Garten eines Wohnhauses in der Schönbuchstraße aufgehalten und saßen dort an einem gasbetriebenen Heiztisch.

Als die Flammen des Tisches zu erlöschen drohten, drehte einer der Männer das Gas etwas auf, woraufhin von der Propangasflasche eine Stichflamme ausging. Die Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst, der mit einem Notarzt, drei Rettungswagen und mehreren Ersthelfern vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 27 Feuerwehrleuten im Einsatz. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (pol)