Drei Autos prallen bei Dettingen ineinander - 45.000 Euro Schaden

DETTINGEN. Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagvormittag auf der B28 ereignet.

Eine 29-Jährige war gegen 9.40 Uhr mit einem Audi Q5 auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Reutlingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah die Fahrerin einen Rückstau, der sich vor der Ampel an der Einmündung Uracher Straße gebildet hatte.

Sie stieß mit der Mercedes-Benz C-Klasse eines 33 Jahre alten Mannes zusammen, die auf den davorstehenden VW Polo einer 58-Jährigen geschoben wurde. Der 33-Jährige musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 45.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Gegen 11.10 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar. (pol)