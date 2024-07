Drachenflieger stürzt bei Mössingen ab und stirbt

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel.

MÖSSINGEN. Ein Drachenflieger ist am Donnerstagnachmittag im Bereich des Farrenbergs bei Mössingen tödlich verunglückt. Der 68-Jährige war gegen 14.30 Uhr in der Nähe des Flugplatzes am Farrenberg gestartet.

Anschließend stürzte er aus bislang unbekannter Ursache in unwegsames Gelände ab. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und den unter anderem mit einem Hubschrauber angerückten Rettungskräften starb der Mann wenig später am Unglücksort. Er wurde von der Bergwacht geborgen. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Umständen des Absturzes aufgenommen. (pol)