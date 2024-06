Diebe stehlen Blumensäule in Mittelstadt - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Eine etwa zwei Meter hohe und rund 50 kg schwere Blumensäule haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einem Haus in der Riedericher Straße gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Zwischen 23.30 Uhr und zehn Uhr dürften die Kriminellen die bepflanzte Säule aus grauem Kunststoff, im Wert von rund 400 Euro in einen Transporter oder einen Anhänger geladen und mitgenommen haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen. (pol)