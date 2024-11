Betrunkener Falschfahrer knallt auf Streufahrzeug bei Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, den ein Falschfahrer am frühen Samstagmorgen verursacht hat. Gegen 5 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Falschfahrer auf der B27 Höhe Kirchentellinsfurt. Bei dem Falschfahrer handelte es sich um einen 26-Jährigen mit seinem Pkw Seat Ibiza. Dieser war auf der Fahrbahn nach Tübingen in entgegengesetzte Richtung unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung der B 464 bei Walddorfhäslach in Richtung Böblingen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden, ordnungsgemäß auf der linken Fahrspur fahrenden Streufahrzeug der Marke Scania, welches von einem 34-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Das Streufahrzeug, welches beim Erkennen des Falschfahrers ein Ausweichmanöver eingeleitet hatte, wurde hierdurch lediglich an den Reifen auf der rechten Fahrzeugseite touchiert. In der Folge kollidierte der Falschfahrer zunächst mit der rechten und anschließend mit der linken Leitplanke.

Bei dem Falschfahrer ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, eine anschließend durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über zwei Promille. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Sowohl der Falschfahrer als auch der Fahrer des Streufahrzeugs blieben unverletzt. Am PKW des Falschfahrers ist ein Schaden in Höhe von zirka 8.500 Euro entstanden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe am Streufahrzeug können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071 / 972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)