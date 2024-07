Betrunkener belästigt 20-Jährige am Reutlinger Listplatz sexuell

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 27-Jährigen. Dieser soll am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr, eine 20 Jahre alte Frau im Bereich des Listplatzes angesprochen und anschließend in seiner Hose mit seinem Geschlechtsteil hantiert haben. Als drei Zeugen der Geschädigten an der Ecke zur Karlstraße ihre Hilfe anboten, lief der Verdächtige in Richtung Busbahnhof davon. Dort wurde der alkoholisierte 27-Jährige von einer zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzung angetroffen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)