Betrunkener Autofahrer kracht in Reutlingen in geparktes Auto

REUTLINGEN. Deutlich alkoholisiert und zu schnell unterwegs war ein 27-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen im Königsträßle gegen ein geparktes Auto gekracht ist. Der Mann war gegen 2.50 Uhr mit seinem 4er BMW auf dem nahezu geradlinig verlaufenden und leicht abschüssigen Königsträßle in Richtung B28 unterwegs, als er mit seinem Wagen zu weit nach rechts kam und die dortige Fahrbahnverengung streifte. Danach prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai, der durch die enorme Wucht des Aufpralls nach vorne katapultiert wurde und gegen eine Warnbake krachte.

Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit bei dem 27-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille ergeben hatte, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der BMW musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. Die beschädigte Warnbake dürfte mit rund 250 Euro zu Buche schlagen. (pol)