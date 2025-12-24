Autofahrerin missachtet rote Ampel und baut Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Missachtung einer roten Ampel hat am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Reutlingen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt, teilte die Polizei mit. Die 23-jährige Lenkerin eines VW Golf befuhr zum Unfallzeitpunkt die Rommelsbacher Straße in Fahrtrichtung Rommelsbach und übersah auf Höhe der Einmündung zur Föhrstraße die für sie rot zeigende Lichtzeichenanlage. In der Folge kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem ordnungsgemäß von rechts aus der Föhrstraße kommenden Nissan Juke eines 54-Jährigen, der die Rommelsbacher Straße queren und in Richtung Schieferstraße fahren wollte.

Die Unfallverursacherin sowie der Nissan-Fahrer blieben hierbei unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 32.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten aufgrund der erheblichen Beschädigungen durch verständigte Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (pol)