Chance auf weiße Weihnachten in Reutlingen und Region - Warnung vor Glätte

REUTLINGEN. REUTLINGEN. Der Traum von weißen Weihnachten könnte sich in Reutlingen und der Region tatsächlich erfüllen. Ab dem frühen Morgen des 24. Dezember soll es den ganzen Tag über leichten Schneefall geben. Das teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf GEA-Anfrage mit. Vor allem in den Höhenlagen der Schwäbischen Alb dürfte sich eine dünne Schneedecke von rund zwei Zentimetern halten und für eine winterliche Landschaft sorgen. In tieferen Lagen wie Reutlingen reicht es laut DWD immerhin für einen »Hauch von Winterzauber«. »Wiesen sind vielleicht leicht angezuckert, ansonsten bleibt kaum etwas liegen«, so der Wetter-Experte.

Wer am Heiligen Morgen auf Straßen und Gehwegen unterwegs ist, sollte vorsichtig sein. In der Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD gefrierenden Sprühregen. Auch wenn nur wenig Niederschlag vom Himmel fällt, werden die Tropfen auf dem gefrorenen Boden direkt zu Eis. »Es wird es glatt«, warnt der DWD-Meteorologe. Am Dienstagmittag hat der Wetterdienst eine amtliche Warnung vor Frost, Glätte und Schneefall im gesamten Landkreis Reutlingen herausgegeben, die bis Heiligabend um 19 Uhr gültig ist.

Im Laufe des frühen Morgens geht der Sprühregen in Schneegriesel über – eine Mischung aus feinem Schnee und gefrorenen Niederschlagsteilchen. Auch dabei kann es rutschig werden. Erst gegen Mitternacht soll der leichte Schneefall allmählich abklingen.

Dauerfrost auf der Alb und eisiger Wind

Auf der Schwäbischen Alb herrscht den gesamten Mittwoch über Dauerfrost. Die Temperaturen sinken dort auf bis zu minus sechs Grad Celsius. In Reutlingen können die Werte am frühen Morgen noch knapp im Plusbereich liegen, ehe das Thermometer am Nachmittag auf bis zu minus drei Grad fällt. Zusätzlich sorgt ein kräftiger Nordostwind dafür, dass sich die Temperaturen deutlich kälter anfühlen, erklärt der DWD-Meteorologe.

Bestes Ausflugswetter am zweiten Feiertag

Zum ersten Weihnachtsfeiertag ist es mit dem Schnee schon wieder vorbei. Am Donnerstag bleibt es trocken, vereinzelt zeigt sich sogar die Sonne, heißt es in der Vorhersage des DWD. Die Temperaturen bleiben jedoch winterlich kalt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kündigt der Meteorologe dann »bestes Ausflugswetter« an. Ab Freitagnachmittag wird es sonnig. In Reutlingen steigen die Temperaturen auf bis zu plus drei Grad, während auf der Alb weiterhin leichter Dauerfrost herrscht. Neue Schneefälle sind an den folgenden Tagen nicht in Sicht. »Bis Silvester zeigen die Wettermodelle keine Niederschläge mehr an.« (GEA)