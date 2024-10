Betrunkene muss nach Unfall in Mössingen Führerschein abgeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss sich eine 51-jährige Ford-Fahrerin verantworten, die am Freitagnachmittag im Hälderlingweg unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Unfallverursacherin gegen 17 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten BMW gestreift und hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro verursacht.

Nachdem der Halter des geparkten Fahrzeugs die Polizei zur Unfallaufnahme hinzugezogen hatte, ergaben sich Hinweise darauf, dass die 51 Jahre alte Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. (pol)