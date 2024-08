Bei Walddorf in Gegenverkehr gekracht: Unter Drogen stehender Fahrer ist Führerschein los

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Ein mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Unfallverursacher musste am Montagnachmittag seinen Führerschein abgeben. Das berichtet die Polizei. Der 36-Jährige befuhr kurz nach 17 Uhr mit einem Opel Meriva die K6764 von Gniebel herkommend in Richtung Walddorf. Beim Linksabbiegen in Richtung B27 kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden BMW eines 53 Jahre alten Mannes. Dieser wurde nachfolgend auf eine Verkehrsinsel abgewiesen und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Der BMW-Lenker zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Da der 36-Jährige sich nur schwer auf den Beinen halten konnte und es Anzeichen von Alkohol- sowie Drogeneinfluss gab, musste er neben einer Blutprobe auch seine Fahrerlaubnis abgeben. Während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Fahrer sehr unkooperativ und aggressiv, worauf ihm die Beamten Handschließen anlegen mussten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)