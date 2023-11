B464 in Reutlingen: Zwei Unfälle an selber Stelle innerhalb von zehn Minuten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich zwei Mal in unmittelbarer Folge hat es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 464 an der Anschlussstelle Rommelsbach gekracht. Das berichtet die Polizei. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 19-jährige VW-Up-Fahrerin die B464 von Walddorfhäslach kommend. An der Abfahrt Rommelsbach wollte sie aus ihrer Sicht nach links abbiegen und übersah hierbei die aus Richtung Reutlingen kommende 60-jährige Fahrerin eines Audi. Es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch der VW in die Schutzplanken und der Audi in den Straßengraben geschleudert wurden. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte kam es gegen 17.40 Uhr an der gleichen Stelle zu einem weiteren Unfall mit gleichem Hergang. Hierbei übersah ein 43-jähriger Ford-Fahrer, welcher ebenfalls von Walddorfhäslach in Richtung Reutlingen unterwegs war und die Abfahrt Rommelsbach nutzen wollte, einen 57 Jahre alten Daimler-Fahrer, welcher ihm aus Reutlingen entgegenkam. Bei dem zweiten Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den beiden Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (pol)