Automaten-Aufbrecher in Mössingen, Talheim und Öschingen unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In ein Hallenbad in der Mössinger Goethestraße ist am Montagmorgen eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Gegen drei Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Seitentür Zutritt zum Gebäude. Dort hebelte er eine Tür zu einem Büro auf und entwendete daraus mehrere Schlüssel. Der Aufbruch eines Automaten im Eingangsbereich scheiterte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen männlichen Täter, der mit einer Maske vermummt war und die Kapuze seiner Jacke aufgezogen hatte. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu zwei Aufbrüchen am frühen Samstagmorgen in Talheim und Öschingen. Zwischen vier Uhr und 4.40 Uhr brach ein maskierter Täter mit aufgezogener Kapuze seiner blauen Jacke und grauer Hose die Kasse eines Verkaufshäuschens in der Straße Steinlachmühle in Talheim auf und entwendete daraus einen zweistelligen Geldbetrag.

Im selben Zeitraum wurde ein in der Gustav-Schöller-Straße in Öschingen stehendender Verkaufsautomat aufgebrochen. Der unbekannte Täter, von dem keine Personenbeschreibung vorliegt, stahl daraus zahlreiche Vapes und Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.