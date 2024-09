Autoknacker stiehlt in Genkingen Geld, Bankkarten und Tablet aus geparkten Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-GENKINGEN. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus sechs Fahrzeugen in Genkingen Wertgegenstände gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 7.50 Uhr gelangte der Dieb auf noch nicht geklärte Weise ins Innere von vier in der Römerstraße geparkten Autos sowie einem in der Undinger Straße abgestellten Wagen und einem ebenfalls dort stehenden Transporter.

Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften die Fahrzeuge zumindest teilweise verschlossen gewesen sein. Aus dem Inneren entwendete der Unbekannte in der Folge unter anderem Bargeld, Bankkarten und ein Tablet. Der Polizeiposten Alb ermittelt und bittet unter Telefon 07129/92862-0 um Zeugenhinweise. (pol)