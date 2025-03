Sonnenbühler Kommandant Michael Schäfer im Amt bestätigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Die Wahl fiel einstimmig auf Michael Schäfer als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sonnenbühl. Knapp dagegen verlief bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend in der Erpftalhalle die Abstimmung für seinen 2. Stellvertreter Joachim Maier, dessen Gegenkandidat Nick Hailfinger mit nur vier Stimmen weniger unterlag. Viel zu berichten hatte Schäfer, dessen Arbeit sich mit seiner Wiederwahl bestätigte.

Insgesamt 36 Einsätze wie Brand, technische Hilfeleistungen und Umwelt bewältigten die 151 Aktiven der vier Abteilungen, die ein Jahr zuvor wegen heftiger Unwetter an die 150 Einsätze verzeichneten. »Damit hatten wir 2024 ein durchschnittliches Jahr. Bei den Einsatzarten liegen wir im Trend, es gab mehr technische Hilfeleistungen als Brände.«

Daneben stehen weitere große Projekte an wie für Gebäude und Beschaffungen und ganz aktuell die Gründung der Führungsunterstützungseinheit. »Allein für diese Projekte sind im Haushalt der Gemeinde knapp 5.000 Euro für die nächsten fünf Jahre eingestellt«, informiert der Kommandant. »Aber wir als Führung der Feuerwehr Sonnenbühl wollen und können hier nicht alles leisten. Hier brauchen wir die Unterstützung von euch allen und den Arbeitsgruppen in den jeweiligen Abteilungen.« Nur gemeinsam sei es möglich, die gestellten Aufgaben zu erledigen. Das alles gelinge nur durch regelmäßige Übungen, Besuch von Lehrgängen sowohl auf Kreisebene als auch an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Vervollständigt durch einen regelmäßig auf den aktuellen Stand gebrachten Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsbestand, der dank der entsprechenden Wartung in sehr gutem Zustand sei. »Der Zustand der Fahrzeuge wurde erst im letzten Oktober vom Feuerwehr-TÜV gelobt«, gab er weiter an.

Viele Dinge laufen auch im Hintergrund wie Brandschutzerziehung für die Kindergärten und Schulen der Gemeinde, die Abnahme der Brandmeldeanlagen im neuen Seniorenzentrum, Besprechungen und Sitzungen auch auf Landkreisebene. »Die Bewohner unserer Gemeinde konnten und können sich dabei die ganze Zeit voll auf ihre Feuerwehr verlassen«, versichert Schäfer. Die Personalstärke sei in den letzten Jahren ziemlich konstant. Plätze, die durch Kameraden mit Wechsel in die übers Jahr immer aktive Altersabteilung frei werden, besetzen oft direkt die Jungen aus der Jugendfeuerwehr. Die sei super motiviert und mit 45 überwiegend männlichen Angehörigen auch personell stark aufgestellt.

Einladung für einen Besuch im Landtag

»Das war ein ereignisreiches und abwechslungsreiches Jahr«, bestätigt Kevin Werz. Der Jugendfeuerwehrwart wies auf die vielen Aktivitäten hin, die die 16 Betreuer mit den Jugendlichen unternahmen. Nicht nur Übungsdienste standen an, sondern auch Mithilfe bei Markungsputzete, beim Ferienprogramm und Christbaumsammeln. Auch zum Feiern und Ausflüge Machen waren die Jugendlichen zu haben. Ihre Betreuer organisierten immer wieder Neues, nehmen kontinuierlich an Weiterbildungen teil, informieren sich, besuchen praxisnahe Schulungen. Der Knüller für die Jugendabteilung: Sie folgte der Einladung des Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger für einen Besuch der Nachwuchsfeuerwehrler im Landtag. »Die Mitgliederzahl steigt, auch die der Mädchen. Dafür brauchen wir mehr Betreuer«, hält Werz fest.

»Auf die Feuerwehr können wir uns verlassen wie gewohnt. Sie ist wichtig für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung«, unterstreicht Bürgermeister Uwe Morgenstern. Es sei schön zu sehen, wie es funktioniert. Dazu die äußerst motivierte Jugendfeuerwehr, die im Rahmen von 50 Jahre Sonnenbühl eine Baumpflanzaktion gestartet habe. »Aber«, so betont er, »ohne Geld geht nix. Der Gemeinderat bringt mit der Bewilligung von Geldern seine Wertschätzung zum Ausdruck.«

Ehrungen, Beförderungen und Verabschiedungen

»Ein gutes Team auch an der Führung« bestätigte Kreisbrandmeister Wolfram Auch. Sonnenbühl sei gut vorbereitet auf bevorstehende Maßnahmen, und er habe sich gefreut über die Lehrgangsbesuche, von denen zahlreich Gebrauch gemacht werde. »Eine gute Ausbildung und entsprechende Ausstattung«, konstatiert er. »Und momentan brauchen Sie sich keine Sorgen um Nachwuchs zu machen.« Die Früchte kämen zutage, und er spielte an auf die lange Zugehörigkeit etlicher Kameraden. Man könne die Messlatte ins Stammbuch schreiben. Wie die von Erich Steck, der vor 70 Jahren der Feuerwehr beitrat, Herbert Herrmann und Ewald Leibfritz vor 65 Jahren und vor 50 Jahren Günther Leibfritz. Torsten Burkhart, Daniel Nardon und Andreas Ruoff sind seit 25 Jahren aktiv dabei und seit 15 Jahren Thomas Fink, Marcel Herrmann, Martin Herrmann, Sascha König, Peter List, Phillip Müh, Daniel Ranz und Fabian Saur.

Timo Bez und Guido Britsch waren viele Jahre als Abteilungskommandanten aktiv. Von links Bürgermeister Uwe Morgenstern, Kommandant Michael Schäfer, Timo Bez, Guido Britsch, 2. Stellvertretender Kommandant Joachim Maier und 1. Stellvertretender Kommandant Christof Heinz Foto: Gabriele Bimek Timo Bez und Guido Britsch waren viele Jahre als Abteilungskommandanten aktiv. Von links Bürgermeister Uwe Morgenstern, Kommandant Michael Schäfer, Timo Bez, Guido Britsch, 2. Stellvertretender Kommandant Joachim Maier und 1. Stellvertretender Kommandant Christof Heinz Foto: Gabriele Bimek

Verabschiedet wurden die Abteilungskommandanten Guido Britsch und Timo Bez. In der Abteilungsversammlung Erpfingen wurde Kai Rauscher als Abteilungskommandant gewählt, Marcel Dreher als sein 1. und Simon Dreher als 2. Stellvertreter. Sascha König übernimmt in Willmandingen das Amt des Abteilungskommandanten, als sein Stellvertreter wurde Thorsten Spiertz gewählt. (GEA)