Autoknacker stiehlt Bargeld aus geparkten Autos in Urach und Grabenstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH/GRABENSTETTEN. In Grabenstetten und Bad Urach hat in der Nacht zum Sonntag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Wie der Polizei am Morgen von mehreren Geschädigten gemeldet wurde, hatte sich wohl ein und derselbe Unbekannte an rund einem Dutzend in verschiedenen Straßen geparkten Pkw zu schaffen gemacht.

Teilweise waren die Autos unverschlossen

Der Großteil der Fahrzeuge war in Grabenstetten abgestellt. Aus den nach derzeitigem Kenntnisstand zum Teil unverschlossenen Autos entwendete der Täter unter anderem Bargeld. Außerdem entwendete wohl derselbe Kriminelle ein Mountainbike sowie einen Hochdruckreiniger. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in Grabenstetten bzw. Bad Urach verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07125/946870 beim Polizeiposten Bad Urach zu melden. (pol)