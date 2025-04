Sonderführungen in der Sonnenbühler Nebelhöhle führen in die Unterwelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Die Nebelhöhle bietet wieder Sonderführungen speziell für Kinder und für Erwachsene an. Für Kinder gibt es eine Schatzsuche am Freitag, 4. April, sowie eine Märchenführung am Samstag, 5. und 19. April. Wer mehr über die Fledermäuse erfahren möchte, kommt am 4. und 25. April in die Nebelhöhle. Mit den Erwachsenen werden die Geheimnisse, Schluchten und Verstecke am 26. April gesucht, und eine besondere Führung mit Laternen und Legenden findet am 12. April statt.

»Fledermäuse, Mäusespeck und Tropfsteine für Kinder«: Bei der Sonderführung am Freitag, 4. April, von 15 bis 16.30 Uhr entdecken Kinder von circa vier bis acht Jahren die Unterkünfte der Fledermäuse. Von 17.30 bis 19 Uhr dauert die »Schatzsuche für Kinder«.

Bei einer »Märchenführung für Kinder« am Samstag, 5. April, von 15 bis 16.30 Uhr, tauchen die Kinder in die Märchenwelt der Höhlenzwerge ein. Der Wichtelkönig sorgt mit Sicherheit auch noch für eine Überraschung. Die Führung ist für Kinder von circa vier bis acht Jahren empfohlen.

»Laternen und Legenden – einmalige Augenblicke für Erwachsene« heißt es am Samstag, 12. April, von 17.30 bis 18.50 Uhr. Es ist ein romantischer Streifzug durch den verwunschenen Bannwald, über schroffe Felsen am Albtrauf entlang hinein in den »Bauch« der Erde. »Zu Geheimnissen, Schluchten und Verstecken« geht es für Erwachsene am Samstag, 26. April, von 17 bis 18.20 Uhr. Besucht werden magische Plätze und mystische Stellen. Weitere Termine und die Uhrzeiten finden sich im Internet. Für die Sonderführungen ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. (eg)

www.sonnenbuehl-tourismus.de 07128 605